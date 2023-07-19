【高盛推介】平保續跌　國壽見逾半年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(18日)跌至50港元水平底部，跌約3.1%，今(19日)早失守50元，最低見49.6元。現報49.65元，跌約2.2%，跌幅較大市深。平保公布，截至今年6月底止，平保4家控股子公司上半年原保險合同保費收入達4,598.48億元人民幣，按年升7.2%。

中國人壽昨日失守12元，跌約4.2%，今早繼續下跌，最低見11.46元，創7個月新低。現報11.48元，跌約4.2%。中人壽早前公布，今年上半年累計原保險保費收入約4,702億元人民幣，按年升6.9%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於昨日獲資金轉向流入，有約180萬元。淡倉於上周三至上周五共錄得約200萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

中人壽方面，好倉於上周三至本周二皆錄得資金流入，合共約320萬元。淡倉於上周五及本周二均獲小量資金流入。

平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.4倍，少數中期輕微價外條款、低街貨。

平安購17341，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿13.9倍，低面值、高槓桿。

平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.2倍，低面值、高槓桿。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

中壽購26687，行使價12.7元，2024年1月26日到期，實際槓桿6.5倍，最貼價條款、高敏感度。

中壽沽28847，行使價9.17元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.9倍，低面值。

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