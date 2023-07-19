李天佑：料MU Giken一年內會有來自分銷的收入貢獻
2023年07月19日 16:10
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左一: Giken Mobility執行董事李天佑 左二: 澳能建設執行董事兼主席郭林錫
澳能建設(01183)之全資附屬公司自由充早前與新加坡上市公司GSS Energy Limited之全資附屬公司 Giken Mobility簽署成立合資公司MU Giken，其中澳能持股55%，而Giken Mobility持股45%。Giken Mobility執行董事李天佑於傳媒午宴上表示，預期合資公司MU Giken在未來12個月內會有來自分銷的收入貢獻。
李天佑進一步解釋指，成立MU Giken合資公司後，Giken Mobility會專注於在東南亞地區，包括東南亞、泰國、馬來西亞和印尼等市場的安裝和運營電動車充電和電池更換系統。MU Giken亦會負責五菱汽車(00305)旗下電動車在東南亞的分銷工作。
他又指，由Giken Mobility與林寶堅尼家族旗下品牌「Iso」合作，將率先於香港推出首款電能電單車Iso UNO-X，已向香港機電工程提交認可批准，估計今年9至10月可獲批，同時預期每年可售出50至100輛，每部約4.8萬元，同時透露，該車型將以透過香港作為進軍其他市場，包括大灣區及東南亞的電動電單車市場。