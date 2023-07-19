李天佑：料MU Giken一年內會有來自分銷的收入貢獻

澳能建設( 01183 )之全資附屬公司自由充早前與新加坡上市公司GSS Energy Limited之全資附屬公司 Giken Mobility簽署成立合資公司MU Giken，其中澳能持股55%，而Giken Mobility持股45%。Giken Mobility執行董事李天佑於傳媒午宴上表示，預期合資公司MU Giken在未來12個月內會有來自分銷的收入貢獻。

他又指，由Giken Mobility與林寶堅尼家族旗下品牌「Iso」合作，將率先於香港推出首款電能電單車Iso UNO-X，已向香港機電工程提交認可批准，估計今年9至10月可獲批，同時預期每年可售出50至100輛，每部約4.8萬元，同時透露，該車型將以透過香港作為進軍其他市場，包括大灣區及東南亞的電動電單車市場。