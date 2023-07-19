【產經直播】工信部穩增長　港股有望止跌回升？

港股連跌兩日，恒指周三(19日)低開189點後，曾最多跌304點，低見18,711點，但其後工信部發報穩增長措施，跌幅隨即收窄，最終收跌63點，報18,952點。南下資金積極入市，成交亦增至1,117億元，港股氣氛可望改善？

不過，美匯指數重上100，在岸及離岸人民幣兌美元雙雙跌穿7.2心理關口，而美銀指，受內地經濟復甦緩慢拖累，料人民幣會重拾跌浪，估計9月底進一步跌至7.4水平。人民幣疲弱因素，仲會繼續影響港股？

工信部擬加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等10重點行業穩增長方案，加快落實促進汽車和家居消費等政策；針對新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉，推動醫療裝備等產業創新發展，開展消費品、原材料「三品」行動，即是增加產品種類、提升品質和創立更多品牌。此外，亦會開展先進製造業集群發展專項行動，加快發展5G、智能網聯汽車、新能源、新材料、生物醫藥及高端醫療裝備等新興產業，增強電力裝備、新能源汽車、光伏、通訊設備等領域發展動能。有邊個板塊值得睇好？

另一邊廂，美股則狀態大勇，隔晚美國大型銀行績後受追捧，微軟股價亦創新高，公司公布企業AI版本軟件工具Office 365 Copilot定價，外界看好可望成為微軟最快突破百億美元收入的產品。美股大好氣氛會持續？加注又得唔得？

商品方面，油價走勢向好，紐約期油昨反彈2.16%，每桶收報75.75美元。美國6月零售銷售升幅小過預期，市場憧憬美國7月後將暫停加息。紐約8月期金收市報每安士1,980.8美元，升24.4美元，升幅1.25%。三桶油及金礦股可部署？

《東網Money 18》搵嚟華夏證券行政總裁王榮昆同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道