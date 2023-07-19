報告：近8成港富裕投資者認為AI可助達成理財目標

渣打銀行（香港）發表題為《用創新科技管理財富》的研究報告發現，香港富裕投資者積極探索嶄新科技作理財諮詢，以及使用人工智能（AI）進行投資活動，當中大部分人認為AI是現今愈趨重要的數碼投資工具，能為他們帶來良好投資回報。

報告指出，近8成受訪者認為AI在未來3年對他們達成理財目標來說很重要，80後（35至42歲人士）是對AI最有信心的一個世代，當中35%受訪者認為AI「非常重要」，而認為AI「非常重要」的90後（27至34歲）則有26%。

香港富裕投資者平均擁有近456萬港元可投資資產。受訪者背景差異亦反映於各項人口數據之中，如女性企業家平均擁有506萬港元可投資資產，稍微較男性企業家多。

受訪者對採用數碼理財諮詢有上行趨勢，研究顯示，有多達68%香港富裕投資者有採用此方法，當中40%受訪者透過客戶經理或投資顧問使用數碼理財服務，28%受訪者則自行使用服務。儘管數碼渠道廣泛被使用，84%的受訪者表示仍希望與客戶經理或投資顧問繼續進行面對面的互動。多數富裕投資者（77%）表示將來會使用數碼理財諮詢。高達93%富裕投資者認為科技及數碼平台的創新在未來五年會改變理財諮詢的方式，且會更頻繁使用數碼理財諮詢。超過3/4受訪者認為科技及數碼工具會為他們帶來更豐厚的投資回報。

同時，調查顯示用戶在使用新數碼技術時，十分依賴客戶經理的協助。香港富裕投資者大多偏好混合型財富管理服務（35%）或直接由客戶經理提供服務（36%），而非純數碼理財服務（24%）。這一趨勢在各年齡組別之間基本一致。受訪者表示，獲得專屬服務及投資機會（60%）、建基於信任的人際關係（58%），以及個人化服務及度身訂造的諮詢及建議（43%）是他們傾向選擇客戶經理諮詢而非數碼工具的主因。

渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，數碼理財諮詢將成為大趨勢，調查顯示用戶在使用新數碼技術時，仍十分依賴客戶經理的持續協助與分析，近40%受訪者期望獲得獨家投資建議，以滿足其財富管理需求。總體而言，在數碼科技的推動下，香港富裕族對投資更有信心和更懂靈活運用人工智能與專家分析。