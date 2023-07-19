道期升37點　油價及比特幣向上

美匯指數報99.828；港匯見7.8060；離岸人民幣(CNH)報7.2272；美元兌日圓報139.55；歐元處1.1225；英鎊報1.2948。金價報1,978.27美元。油價微升，布油報79.87美元，紐油處75.74美元。比特幣升0.73%至30,011美元。道指期貨升37點。

焦點數據：

17:00 歐元區6月消費物價指數

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國6月建築許可

20:30 美國6月新屋動工

●港股先跌後回順，恒生指數低開189點後最多挫304點，低見18,711點，午後在北水追捧下，大市逐步收復失地，惟重上萬九關即遇阻，恒指收市報18,952點，跌63點或0.33%。

-領展：無動機以連鎖店取代小店。

●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,198點，升1點或0.03%，成交額2,812億元人民幣。

-人民幣兌美元插穿7.2，美銀料季尾恐跌至7.4。

-摩通：寬鬆政策出現前，內房恐持續跑輸。

-官媒再為內房危機降溫，籲繼續加大紓困資金投入。

-工信部：加快落實汽車消費政策，十重點行業穩增長。

香港經濟：

●亞開行上調今年港經濟增長預測至4.7%，中國維持不變。

●菜鳥在港推「次日達，晚到必賠」服務，每單賠60元人幣。

中美角力：

●大摩傳因應數據安全法，逾200名技術人員遷出內地。

●中國再減持美國國債，持有量降至13年最少。

外地經濟：

●又要捱凍？IEA警告歐洲或再面臨天然氣危機。

●英國6月CPI降至7.9%，加息降溫，英鎊偏軟。

●全球智能手機次季出貨量跌幅收窄，復甦有期？

●暢YEN唔使急？日央行行長：續維持超寬鬆幣策。

企業消息：

●大摩CEO：投資銀行業已見底，交投明年始回升。

●微軟加價推企業AI辦公室軟件，股價曾漲近半成創新高。