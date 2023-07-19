道期升37點　油價及比特幣向上

2023年07月19日 16:21
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    美匯指數報99.828；港匯見7.8060；離岸人民幣(CNH)報7.2272；美元兌日圓報139.55；歐元處1.1225；英鎊報1.2948。金價報1,978.27美元。油價微升，布油報79.87美元，紐油處75.74美元。比特幣升0.73%至30,011美元。道指期貨升37點。
    焦點數據：
    17:00 歐元區6月消費物價指數
    19:00 美國抵押貸款市場指數
    20:30 美國6月建築許可
    20:30 美國6月新屋動工
    ●港股先跌後回順，恒生指數低開189點後最多挫304點，低見18,711點，午後在北水追捧下，大市逐步收復失地，惟重上萬九關即遇阻，恒指收市報18,952點，跌63點或0.33%。
    https://reurl.cc/65ex2b
    -領展：無動機以連鎖店取代小店。
    ●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,198點，升1點或0.03%，成交額2,812億元人民幣。
    https://reurl.cc/b9yARo
    -人民幣兌美元插穿7.2，美銀料季尾恐跌至7.4。
    -摩通：寬鬆政策出現前，內房恐持續跑輸。
    -官媒再為內房危機降溫，籲繼續加大紓困資金投入。
    -工信部：加快落實汽車消費政策，十重點行業穩增長。
    香港經濟：
    ●亞開行上調今年港經濟增長預測至4.7%，中國維持不變。
    ●菜鳥在港推「次日達，晚到必賠」服務，每單賠60元人幣。
    中美角力：
    ●大摩傳因應數據安全法，逾200名技術人員遷出內地。
    ●中國再減持美國國債，持有量降至13年最少。
    外地經濟：
    ●又要捱凍？IEA警告歐洲或再面臨天然氣危機。
    ●英國6月CPI降至7.9%，加息降溫，英鎊偏軟。
    ●全球智能手機次季出貨量跌幅收窄，復甦有期？
    ●暢YEN唔使急？日央行行長：續維持超寬鬆幣策。
    企業消息：
    ●大摩CEO：投資銀行業已見底，交投明年始回升。
    ●微軟加價推企業AI辦公室軟件，股價曾漲近半成創新高。