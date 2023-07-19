研究：十年後全球1.5億工作　將由55歲以上人士代勞

全球人口老化問題嚴峻，勞動力結構邁向高齡化。外媒引述諮詢顧問公司貝恩最新研究預測，到2030年，全球將有超過1.5億個工作崗位，由年輕族群轉向55歲以上的年長工人。

研究預測，到2031年，七大工業國組織(G7)年長且經驗較豐富的勞工，佔總勞動力比重將達1/4以上。當中，日本將有近40%勞動力年齡在55歲以上，歐洲和美國的佔比料為25至30%。

勞動力老齡化並非發達國家所獨有。研究估計，到2050年，中國65歲以上老年人口數目將增加一倍。另據印度經濟監測中心（CMIE）此前統計，2016至2017年印度勞動力中有42%為45歲，該比例到2019至2020年上升至51%，到2021至2022年進一步升至57%，勞動力顯著趨向老齡化。

貝恩研究指出，有關預測味着出現一種「未退休」的狀態；受累通脹上升和就業市場轉變，退休人員因而重新加入勞動大軍。

從經濟角度來看，老齡化可能降低勞動力供給，拖跨潛在經濟增速。世界銀行曾發響警，指全球勞動人口老化及民間投資下滑等一系列經濟風險，將限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐迎來「失落的十年」。據世銀今年3月發表的預測，直至2030年，全球國內生產總值(GDP)年增長率可能會跌至2.2%，較2000至2010年的3.5%，低近1/3。