調查：3成會計師行人手短缺達兩成　63%積極搶人才

本港人才流失問題嚴重，香港上市公司審核師協會(PIEAA)調查發現，逾3成參與調查會計師行的人員短缺高達20%，其中63%會計師行正積極招募人才，惟有資歷較淺者或在24個月後離開業界。該協會主席陳錦榮坦言，人才短缺是會計業界長期問題，亦無解決的「靈丹妙藥」，但認為港府應立即行動，包括將會計界納入人才清單，以助輸入海外專才。

他指，英國、加拿大等地推出的專才計劃具吸引力，確實令部分本地會計師移民，導致會計人才有壓力，惟強調移民潮只是部分因素，尚有其他不同原因令會計業出現人手不足問題。

調查顯示，61%受訪者認為工作與生活平衡尤其重要，在對未來僱主的所有期望之中排名第一，其次有58%重視職業發展和合理工時，而薪酬及花紅則有52%。

陳氏指出，調查結果反映年輕從業員或會計學生期望工作與生活達致平衡、職業發展、薪酬、花紅及工時等需要合理，並期望獲上級支援，認為現時是會計師行審視其薪酬待遇的好時機，例如可給予年輕從業員較現實的工作期望，以更靈活的模式聘請員工，例如兼職或個別項目合同等，會計和審計應數碼化和引入人工智能技術。

有關調查在2022年10月至2023年2月期間進行，共有約313名會計從業員和學生參與。