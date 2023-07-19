THE HOLBORN部分價單增折扣　較首推時平兩成

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目最新上載銷售安排，將於本周日(23日)發售20伙，包括17伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積由255至452方呎，折實價介乎573.72萬至1,239.43萬元，折實呎價介乎22,499至27,421元。

資料顯示，即將發售單位當中有17伙一房伙，原本於2021年9月首推時，最高折扣率僅6%，折實價約709.6萬至802.7萬元。最新修改價單後，最高折扣達24%，折實價降至573.72萬至649.04萬元，另設樓價4%至6%的提前成交現金回贈。

以價單1號的B座20樓B6室為例，實用面積255方呎一房，定價為830.9萬元，首推時折實價約781.04萬元，現時折實價為631.48萬元，而折實呎價亦由約30,629元，降到現時24,764元。換言之，單位折售價亦較接近兩年前下調近兩成。