日出康城首都三房870萬元易手　呎價12202元

將軍澳7月暫錄約67宗二手買賣，其中日出康城首都套三房單位，日前以870萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌南豐新邨7座低層D室，實用面積約516方呎，三房間隔，獲同區上車用家以約613萬元成交，呎價約11,880元。

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九龍區

●香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨7月暫錄約9宗買賣，包括5期蘭秀道9號中層C室三房戶，實用面積約713方呎，4月放盤，累減100萬元，以820萬元易手，呎價約11,501元，低市價約5%。

●世紀21富山黃澤龍指，鑽石山居屋采頤花園7座高層K室，實用面積約452方呎，兩房設計，減價73萬元，未補價第二市場以507萬元成交，呎價約11,217元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄約67宗二手買賣，日出康城首都1座右翼低層A室，實用面積約713方呎，套三房間隔，另設儲物房，以870萬元易手，呎價約12,202元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢北港村單號屋分層單位，以市價728萬元成交，原業主於2013年5月購入上址，當時作價448萬元，持貨約10年帳面獲利280萬元，期內升值約63%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋錦泰苑J座高層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價520萬元，放盤3個月，以510萬元沽出，呎價約9,865元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山迎海‧星灣21座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望樓景，放盤4個月，叫價825萬元，以788萬元承接，呎價約16,082元，約3年帳面虧蝕12萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海．星灣18座低層H室，實用面積約794方呎，套三房連儲物室間隔，望全海景，放盤兩個半月，開價1,480萬元，以1,400萬元沽售，呎價約17,632元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約46宗二手買賣，迎海．御峰9座低層A室，實用面積約1,554方呎，四房雙套房及工人套房間隔，開價約2950萬元，議價後售2,825萬元，呎價約18,179元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區7月暫錄約41宗二手買賣，沙田帝堡城5座高層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，開價約798萬元，議價後售743萬元，呎價約13,583元。

●中原霍栢雄稱，沙田御龍山10座低層C室，實用面積約776方呎，套三房間隔，望山景，原先開價約1,208萬元，議價後以1,188萬元沽出，累減20萬元，呎價約15,309元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺中心C座低層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，望內園景，附裝修，放盤兩星期，開價608萬元，外區買家即睇即買，成交價575萬元，呎價約11,209元。

●中原劉磊稱，粉嶺及上水區7月暫錄約19宗二手買賣，其中粉嶺逸峯3座高層B室，實用面積510方呎，兩房連儲物房間隔，開價約754萬元，議價後售710萬元，呎價約13,922元。

●利嘉閣呂國雄指，元朗錦綉花園I段1街單號屋，實用面積約848方呎，兩層連天台，以1,110萬元易手，呎價約13,090元，原業主持貨約16年，帳面獲利約776.2萬元。

●美聯陳偉健表示，葵涌夾屋浩景臺6座中層A室，實用面積約571方呎，套三房間隔，4月份開價660萬元，近日市淡減價至630萬元，獲同屋苑分支家庭洽購，自由市場價售615萬元，呎價約10,771元。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣藍澄灣1座中層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，成交價538萬，呎價約11,093元，原業主2014年以386萬元買入，持貨近9年帳面獲利約152萬元。

●中原唐偉峯指，青衣區7月累錄約19宗二手買賣，按月跌約三成多，居屋宏福花園1座中層H室，實用面積約706方呎，已補價自由市場叫價938萬元，減至898萬元成交，呎價約12,720元。

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