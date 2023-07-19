領展加強資產重新定位　無意連鎖商戶取代小店

所謂「微連鎖」，就是如果新開的個人小店受歡迎，領展或會邀請戶主擴展至其他商場，這些商戶可能逐漸成為「微連鎖」企業。

領展透過回應指出，小商戶為領展商場提供更廣泛商戶組合和個性，沒有動機以普通的連鎖店取代特色小店；集團旗下資產管理及租務團隊時刻在尋找優質個體商戶，當商戶退租時亦會尋找同行來替代。

不過，在偏遠和老化的社區，這往往說易行難。當年長的經營者選擇在租約結束時退休，「與社區有同樣情感連結的替代者就很少了」，很多時或只能依靠連鎖店。

針對人口老化衍生的社區需求，集團更進一步將資產重新定位。以觀塘樂華街市為例，計劃將區內出租率偏低的街市改建成護老中心。至於區內居民購買新鮮糧食及日常生活用品的需要，則已預留零售空間作為鮮活食品及生活百貨市集。截至今年3月底止，集團提升了旗下約40個鮮活街市的設施，並形容曾是夕陽產業的鮮活市場攤檔生意因而煥發新生。

惟周三領展的股價仍一度跟隨大市回落，早段最多跌逾1%，低見42.55元的一周低位，收市無升跌，在全日最高位43.15元收市。事實上，以領展昨日收市價計，年初至今已累挫24.69%，大幅跑輸恒生指數約4.19%累計跌幅，今年2月參與供股(供股價44.2元)的小股東，別有一番感受。