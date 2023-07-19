羅兵咸永道未來5年斥30億人幣在中港兩地發展AI

人工智能(AI)成為近期市場熱話，會計師行羅兵咸永道宣布，計劃動員其2.5萬名員工，積極參與負責任的AI戰略，並在未來5年，將在中國內地及香港投資30億元人民幣，用於AI領域，以負責任的態度為客戶提供解決方案，同時確保公司為未來做好準備。

該行亞太及中國主席趙柏基表示，集團對生成式AI的應用將是負責任和變革性，並已具有清晰的願景，將用技能、工具和技術為所有員工賦能，以更好地為客戶提供服務，形容這是「一種負責任的、真正以人為本的技術驅動方法」。

他又指，生成式AI將通過創造更高質量的增長，在兼顧安全和保障的同時，加快中國現代化進程。在此大環境下，所有行業都將受到AI以及氣候變化轉型所顛覆，故領導者必須適應，並確保為未來做好準備。

羅兵咸永道中國人工智能主管合夥人、羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊(TMT)行業主管合夥人周偉然表示，集團已建立強大的AI工作室和技術沙盒，其人才能夠安全、快速、經濟高效地開發原型，並進行概念驗證，強調已嚴格遵守數據安全、私隱和合規標準。

事實上，該行正加快內部轉型，包括對員工進行負責任的AI技能培訓和再培訓、擴充AI專家人才、建立全公司AI合作中心、升級資訊科技(IT)基礎設施、投資AI、網絡安全和數據合規性，以及保障未來AI人才的渠道。同時，將繼續在其生態圈中積極開展合作，還將利用其標誌性的「未來空間(Reimagine Park)」共創平台，針對可持續發展、數碼創新和人才培養方面的重要社會問題提供有意義的解決方案。