美股全線向上　高盛上季純利倒退股價跌2%

市場觀望上市公司業績，美股3大指數周三全線向上，道指升196點，見35,148點；標指升20點，見4,575點；以科技股為主的納指41點，見14,395點。

英偉達(Nvidia)和微軟等龍頭科技股近期強勢，其上市的交易所母企──納斯達克公司上季經調整純利按年微升2.33%至3.5億美元，股價早段1%。期內收入按年增長3.58%至9.25億美元，其中交易服務收入按年倒退0.79%至2.5億美元，佔比27%，主要是歐股方面的倒退抵銷美國股票及衍生產品方面的增長，撇除匯兌因素持平；追縱該所指數的EFP(交易所買賣產品)資產膨脹，推動指數收入按年增長4.03%至1.29億美元。防範金融罪案的收入按年增長18.66%至8,900萬美元。

提到微軟，該企於Microsoft 365引入生成式人工智能(AI)助理Copliot，月費30美元，同時把Facebook母企Meta的AI模型Llama 2免費引進Azure雲端平台，刺激股價破頂。另一方面，微軟收購動視暴雪之限期押後3個月到10月18日，英國監管機構成為唯一攔路虎。微軟股價周三微跌0.2%。

道指成分股高盛上季錄得收入按年倒退8.16%至108.95億美元，純利按年倒退61.55%至10.71億美元，不但差過市場預期，更是3年最差，股價早段2%。

截至6月底止季度，高盛做市收入按年倒退11.43%至43.51億美元，投資管理收入按年倒退1.58%至23.94億美元，投資銀行收入按年倒退20.4%至14.32億美元。與此同時，商業房地產投資則出現約4.85億美元的減值損失。