鰂魚涌項目修改價單 下調單位折實價
2023年07月19日 22:00
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樓市下行，發展商亦跟隨市況整體售價。鰂魚涌項目最新修改價單，大幅增加個別單位的折扣率，亦即下調單位的折實價。
●鰂魚涌THE HOLBORN最高折扣率由6%大增至24%
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周三(19日)修改價單，將部分價單的最高折扣率增至24%，相較2021年9月首推時僅6%折扣計，變相減價約兩成。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目將於本周日(23日)發售20伙，包括17伙一房戶及3伙兩房戶，實用面積由255至452方呎，折實價介乎573.72萬至1,239.43萬元，折實呎價介乎22,499至27,421元。
事實上，即將發售的17伙一房戶，原本於2021年9月首推時，最高折扣率僅6%，折實價約709.6萬至802.7萬元。最新修改價單後，最高折扣達24%，折實價降至573.72萬至649.04萬元，另設樓價4%至6%的提前成交現金回贈。
●長實集團(01113)油塘親海駅II首度披露會所設計
曾預告最快本周開價的長實集團(01113)油塘親海駅II，最新公布正籌備下周開放示範單位及開價，亦意味推盤步伐減慢。發展商是日首度介紹項目會所。該集團營業部首席經理郭子威透露，項目考慮引入靈活定息安排，並正與銀行協商，或會為買家提供鎖定息率兩年的計劃，初步釐定息率約3至4厘。該集團營業經理陳詠慈指，項目的會所「親海號」(Club Coast Line)採雙會所設計，加入遊艇元素，連園林面積逾7萬方呎，提供近30項設施。
●西南九龍維港滙I獲大手客斥逾半億連掃兩伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周三(19日)沽出兩個相鄰單位，共涉5,238萬元。其中，項目的1座3樓B室，實用面積948方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價2,780萬元，呎價約29,325元。另一伙售出單位為毗鄰的1座3樓C室，實用面積966方呎，同屬三房連儲物室間隔，以2,458萬元成交，呎價約25,445元。據悉，兩個單位由同一組買家購入。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台戶呎價17,500元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周三(19日)以招標形式售出第6A座10樓C6室頂層特色戶，實用面積738方呎，三房間隔，連401方呎天台，成交價1,291.5萬元，呎價為17,500元。
●屯門恆大·珺瓏灣第1期洋房售4,350萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣第1期，新近以4,350萬元售出A12洋房，實用面積2,418方呎，設有4間套房，連894方呎花園及452方呎天台，地庫另提供兩個停車位，呎價約17,990元。
●大埔白石角University Hill第2B期頂層戶售589萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周三(19日)透過招標售出1伙頂層特色戶，為優景閣第5座15樓A3室，為實用面積288方呎，一房單位，連228方呎天台，成交價589.25萬元，呎價約20,460元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III再增1宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，新近再增1宗終止交易，累計同類個案達457宗，涉及的總成交金額逾68.5億元。最新個案為1A座33樓C室，為實用面積746方呎的三房間隔，原本於2021年6月以1,628萬元，當時呎價約21,823元，已於周二(18日)終止。