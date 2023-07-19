鰂魚涌項目修改價單　下調單位折實價

樓市下行，發展商亦跟隨市況整體售價。鰂魚涌項目最新修改價單，大幅增加個別單位的折扣率，亦即下調單位的折實價。

●鰂魚涌THE HOLBORN最高折扣率由6%大增至24%

事實上，即將發售的17伙一房戶，原本於2021年9月首推時，最高折扣率僅6%，折實價約709.6萬至802.7萬元。最新修改價單後，最高折扣達24%，折實價降至573.72萬至649.04萬元，另設樓價4%至6%的提前成交現金回贈。

●西南九龍維港滙I獲大手客斥逾半億連掃兩伙

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連天台戶呎價17,500元

●屯門恆大·珺瓏灣第1期洋房售4,350萬元

●大埔白石角University Hill第2B期頂層戶售589萬元

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