東方日報B1：港銀搶人　願加薪三成

受惠中港兩地通關，內地客對保險等金融產品需求強勁，但本港「人才荒」問題未解決。有調查顯示逾30%會計師行人才缺口達20%，其中63%正積極招募人才。部分銀行為招攬人員，不惜「落重本」，人員跳槽時「身價」可飆升三成，另有會計業界建議增加彈性工作安排等來吸引人才。

本港最新失業率跌至逾3年半低位，但近年新冠疫情、移民潮等，令部分行業人才流失。據政府統計處今年首季數據，金融、保險、地產、專業及商用服務勞動人口約43.28萬人，就業不足率只得0.7%，在所有行業分類中屬偏低水平。其中，保險業就業不足人數約1,200人，就業不足率1.8%。

外媒報道，現時銀行及保險業有約4,000個職位空缺，各個崗位均出現人手不足情況，包括保險、分行、後台和理財等，也有企業開展「搶人才大戰」，部分願意加薪30%搶人。

招聘公司Michael Page Hong Kong董事總經理Olga Yung表示，眼下銀行業幾乎每個領域都存在人手不足，一兩年前很多人都走了。

香港上市公司審核師協會主席陳錦榮坦言，人才短缺是會計業界長期問題，英國、加拿大等地推出的專才計劃具吸引力，確實令部分本地會計師移民，導致會計界人才短缺壓力加大，惟強調移民潮只是部分因素，尚有其他不同原因令會計業出現人手不足問題，認為港府應立即行動，包括將會計界納入人才清單，以助輸入海外專才。

該協會調查指出，有資歷較淺會計人員或在24個月後離開業界。61%受訪學生認為工作與生活平衡尤其重要，在對未來僱主的所有期望之中排名第一，其次有58%重視職業發展和合理工時，而薪酬及花紅則有52%。陳氏指，主要欠缺剛完成會計師考試，有3至5年工作經驗的人手，期望會計業界能夠在工時、容許遠程辦公等方面作出配合，連同提升薪酬至有競爭力程度，以吸引學生入行，並留在行內。

除了「搶人才」，不少企業正利用科技提升工作效益。會計師行羅兵咸永道計劃動員2.5萬名員工，積極參與負責任的AI戰略，並在未來5年，將在內地及香港投資30億元人民幣，用於AI領域，以負責任的態度為客戶提供解決方案，同時確保公司為未來做好準備。

羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，集團對生成式AI的應用將是負責任和變革性，並已具有清晰的願景，將用技能、工具和技術為所有員工賦能，以更好地為客戶提供服務，形容這是「一種負責任、真正以人為本的技術驅動方法」。