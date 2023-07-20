ASML次季訂單有驚喜　上調全年收入升三成

荷蘭光刻機龍頭ASML今年第二季新增訂單相隔兩季再度上升，並將今年全年收入增長指引由「超過25%」上調至「接近30%」。不過，該企行政總裁溫尼克直言，宏觀經濟的不確定性令各類客戶變得審慎，預期市場復甦較慢。

截至6月底止季度，ASML收入按年增長27.08%至69.02億歐元，接近指引上限，毛利率按年擴大2.27個百分點至51.34%，高過指引上限。另一驚喜是45億歐元的新增訂單，即使比去年同期仍少近半，按「邏輯佔69%、記憶體佔31%」推算，邏輯運算晶片相關訂單按季升4.75%，記憶體按季彈77.04%。

要注意的是，上季設備收入56.06億歐元，按年及按季分別增長35.37%及4.94%，7納米以下尖端製程必需的EUV(極紫外光)貢獻卻有所下跌，僅37%，次一檔的浸潤式DUV(深紫外光）貢獻大增至49%。DUV銷售額上升正是ASML上季業績增長及調高全年指引的底氣。

巧合的是，浸潤式DUV被納入荷蘭對華出口管制前夕，內地設備收入貢獻由去年次季及今年首季分別10%和8%，跳升至24%，達13.05億歐元(約114.42億港元)。

這不能歸因於內地廠商趁管制生效前搶購，事關訂單與收入有時差，只能說內地對成熟製程光刻機的需求不俗。溫尼克亦稱，內地客戶需求強勁，不預期出口管制會顯著衝擊公司今年業績。

就EUV系列收入年僅升1.04%，按季更倒退28.09%，溫尼克歸因於大客未準備好接收，「也有宏觀經濟環境的元素」。不過，目前手頭累積380億歐元的訂單，足以抵禦短期的不確定性。

中國半導體行業協會則發表聲明，堅持與一切願意合作的同業共同維持半導體產業的全球化，批評美國對華種種技術管制破壞半導體全球供應鏈之穩定，不可避免損害全球消費者的利益和美國半導體產業的競爭力。