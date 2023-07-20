鄧建初：上冲下洗股票市場 如何應對才有勝算

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介紹：資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

股票市場經過N年發展，除了傳統的股票之外，還有多種衍生產品推出。近年衍生產品普及化，花款百出，散戶趨之若鶩。此等產品反客為主，成交更勝藍籌，倒過來影響了指數及股票價格，測市已沒有以前般容易。

大市規律被擾亂，令股民無所適從，道氏理論之牛熊市分野已變得模糊不清，仍沿用以往的測市技術指標，在上沖下洗的市況中，顯得吃力不討好。

初哥過往曾多次指出，隨著上市公司數目持續增加，股市市值大增，惟參與市場炒賣的資金池，未及同步成長，同一時間不可能推升大部份股票，只能輪流炒個別板塊，亦即初哥時常提及的「浴缸理論」炒法。再加上「鐘擺理論」之搖盪，形成股票此起彼落，令普羅股民如墮五里霧中，迷失方向。

正因資金池嚴重跟不上市值增加之步伐，上升趨勢要成交量配合的炒股智慧術，在近年的多次反彈浪中已不適用。今年五月尾出現低位18044 ，之後就是在低成交量情況下，大幅反彈至6月10日的20155 ，升幅達2111點。

當時市場普遍認為，成交上升配合下，後市應可更上一層樓，怎料一盤冷水照頭淋，高位見頂後再度大跌至18787 。於是在沽壓沉重下，市場評論又轉為睇淡下試17700，誰知大市由谷底配合成交止跌大彈，至上週五做出高位19534 ，大幅反彈1255點。如未能掌握上落數次逾千點之波幅，則會輸至懷疑人生。

雖云太陽底下無新事，但世事往往出人意表。要具備嶄新的思維方式，時刻留意市場之變化，才能在這詭譎多變的金魚缸取得勝利。