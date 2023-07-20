道指連升8日　金價平收

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.34%，報100.29；港匯見7.8075；離岸人民幣(CNH)報7.2302；美元兌日圓處139.63；歐元報1.1204，英鎊報1.2936。金價處1,977.49美元。布油報79.54美元，紐油報75.19美元。比特幣(Bitcoin)升0.2%，報2.99萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報35,061點，升109點或0.31%，連升第8個交易日；標指收報4,565點，升10點或0.24%；納指收報14,358點，升4點或0.03%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,973點，升20點或0.11%。

●7月恒生指數夜期收報18,970點，升62點，高水18點，成交18,366張。

●紐約期油收報每桶75.35美元，跌0.4美元或0.53%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.46美元，跌0.17美元或0.21%。

●紐約期金持平收市，報每安士1,980.8美元。

●英國富時100指數收報7,588點，升134點或1.8%；德國DAX指數收報16,108點，跌16點或0.1%；法國CAC指數收報7,326點，升7點或0.11%。

●Tesla第二季收入249億美元，創新高。

●Netflix第二季業績及展望均遜市場預期。

●舜宇光學發盈警，料半年利潤降至少65%。

●維達國際上半年純利大跌81%，中期息10仙。

●日本6月出口按年增長1.5%，進口按年跌12.9%，同樣差過預期。

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