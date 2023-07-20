Tesla降價促銷損次季盈利　馬斯克預告仲有得減

電動車生產商特斯拉(Tesla)之前多月減價促銷谷盈利，可惜都是「谷唔起」，第二季盈利能力更因而萎縮，期內毛利率從一年前的25%，大跌至18.2%，低過預期的18.8%；經營毛利率由14.6%跌至9.6%；即使季度收入創新高對業績亦於事無補。行政總裁馬斯克表示，如果利率持續上升，Tesla可能會繼續減價。

Tesla第二季經調整每股盈利91美仙，按年增長20%，高過預期的82美仙；營業收入錄得249.27億美元，創歷史紀錄新高，亦高於預期的244.7億美元。按通用會計準則(GAAP)計，第二季純利報27.03億美元，按年增長20%。

不過，Tesla股價在財報電話會議期間開始下跌，因為馬斯克及其他高管未能提供Cyber​​truck及全自動駕駛的無人的士(RoboTaxi)的確實規格及開始交付日期。此外，馬斯克及高管又指，由於工廠進行升級而停工，第三季汽車生產將放緩，拖累Tesla股價在周三(19日)市後延長交易時段一度下挫約5%，之後仍下跌4.19%，報279.07美元，全日則下跌0.71%至291.26美元。

馬斯克在財報電話會議上表示，Tesla今年的汽車交付量目標仍然是180萬輛，但預計第三季產量將略有下降，原因是公司在夏季停工以進行大量的工廠升級。

期內，Tesla的研發成本上升至9.43億美元，第一季為7.71億美元。公司在不少項目上瘋狂「燒錢」，例如Cyber​​truck，以及內部超級電腦Dojo，到2024年底，公司將花費至少10億美元。

Tesla面對的挑戰也包括不斷增加的汽車庫存，該公司指，目前其全球庫存量為16天，高於上季的15天和一年前的4天。

香港市面上愈來愈多電動車，不少司機選擇駕駛Tesla，不過之前有網民卻力數Tesla多宗罪，當中提到駕駛電動車較便宜只是假象，雖然不用入油，但保險費上升，而且充電也涉及電費，而就算電動車充滿電，實際行走的路程也不算遠，並比官方聲稱的少得多。