許繹彬：美股屢創新高　港股斯人獨憔悴

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股上周連升5日後，氣勢如虹地過五關斬六將，曾先後升破10、20及50天線，再達19,500點水平，高見19,534點。港股上星期的氣勢，實屬近期罕見；再加上美股在上周起一度因加息放緩而呈現一片看好，道指亦迅速重返34,500點以上，不斷創新高，本周更升破35,000點水平，走勢令人難以置信。

美股帶動全球市況一片歌舞昇平，當投資者滿以為港股會承上周氣勢在「七翻生月」終於有翻生之日，誰知可謂人算不如天算，港股周一適逢颱風泰利襲港而休巿，打工仔多了一天假期休息或尋找娛樂，但在港股及港期的休市下，對有份投資香港產品的投資者來說，反而錯失獲利或逃生機會，原因是該天內地公布最新一季度國內生產總值(GDP)按年升6.3%，遠低於預期的7.3%，各界均認為復甦乏力及不似預期，更有分析憂慮全年難「保五」；而最新青年失業率則令市場憂慮，16至24歲勞動失業率為21.3%，再創新高；25至59歲則錄4.1%，外間擔心此現象會進一步影響內需。

所有數據均令市場感到出乎意料，國內A股市場隨即應聲急回；而港股則在「被逼休戰」的情況下，只能等待下一個工作日，希望能有反向的情況出現，但投資者能相信在弱勢下會有反向出現？港股在颱風假後，從19,500點水平瞬間回落至跌穿18,800點以下，所有氣勢只用兩天便消化。

許指出，港股五連升再加人民幣轉強，確實曾令港股投資者有久旱逢甘露之感，但五連升背後其實只有一天能衝破千億成交，其餘日子均不足千億，可見港股的弱勢仍然未改，理智的投資者亦不敢對港股抱任何奢望，只希望能在一級一級爬升的情況下，能重返或接近20,000點水平，可惜事與願違，在衝破所有阻力天線時，根本沒有誘使北水大幅南下流入，或引來基金對港股有所改觀而重投懷抱，可見其仍未對港股產生信心。在低成交下，外圍(尤以中國內地)偶有不利消息或經濟數據，便會摧毁根基仍未穩固的港股，跌幅亦可能再次成為全球之冠。

筆者建議，儘管美股屢創新高，邁向35,000點水平，其氣勢令全球股票市場均受惠(尤以日本)而盡顯強勢，但港股則仍然在苦海浮沉，斯人獨憔悴，與其他國家相比，完全只有鞭長莫及的感覺。港股就算有所反彈至某些重要天線，若成交未有配合，亦不應過勇大舉入市，小注怡情，靜觀後市為上策。