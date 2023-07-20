Apple股價再創新高　今次靠呢項技術食胡...

美股近日強勢，當中道指連升8個交易日，成分股之一的蘋果公司(Apple Inc.)亦有貢獻。該股周三(19日)一度突破198美元再創新高，全日收報195.1美元，升0.71%。今次帶動「股王」升勢的消息與iPhone無關，而是有傳其正研發自家的人工智能(AI)聊天機械人程式。若然成事，未來勢與OpenAI的ChatGPT以及Google的Bard競逐市場。

外媒引述消息人士稱，蘋果公司為創建大型語言模型，已經建構一個取名「Ajax」的框架基礎。透過該框架，該公司可創建聊天機械人服務，公司內部分工程師暫稱之為「Apple GPT」。有員工認為，公司目標在明年發布與人工智能相關的重大公告。

報道指，這項AI發展成為蘋果公司近幾個月的重點，涉及大型的跨部門合作、以及包含嘗試解決潛在隱私問題的工作等。蘋果機器學習兼AI主管John Giannandrea與軟件工程高層Craig Federighi據報正在領導這項工作。不過，蘋果公司拒絕評論相關消息。

事實上，繼OpenAI推出ChatGPT掀起全球熱潮，以及Google將Bard聊天機械人融入到其搜尋引擎中，蘋果公司在AI大型語言模型的開發上起步較遲，但就在其產品中逐步應用大量機器學習技術，包括Siri語音識別、照片應用程式檢測面部等。

蘋果公司行政總裁庫克早前提到，公司非常關注AI技術，但同時AI技術還有一些極待解決的問題。蘋果會將AI整合至更多產品，但絕對是經過深思熟慮後才會這麼進行。

而蘋果官網顯示，公司正在招聘深入理解大型語言模型和生成式AI的工程師，並致力將這些技術應用於iPhone和其他裝置，這或可反映公司在AI技術發展上的決心。