郭家耀：港股可望追落後　金礦股睇好呢兩隻

滙盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，本周初內地出爐的經濟數據遜預期，市場擔心內地宏觀經濟表現會持續放緩，影響企業盈利表現，拖累港股連跌兩日，但外圍走勢持續向好，美元又調整減輕人民幣沽壓，加上各國央行有機會結束加息周期，令港股拋售壓力減少。又指出，市場關注內地月底的政治局會議會否公布大規模刺激措施，港股大跌空間不多，預計恒指能穩守18,500點樓上，若屆時政策配合，更有機會追落後，進一步上望19,500點。

美股蘋果公司(Apple)股價繼續破頂，據報測試其研發的AI聊天機器人程式，以便與OpenAI旗下ChatGPT及谷歌Bard競逐市場，郭指，市場憧憬蘋果公司於應用層面的發展能推動收入，加上保持穩定的銷售量，所以股價能一直創新高，但在港上市的蘋果概念股多數做零部件或組裝，與應用層面方面無關，而且整體智能手機市場出貨量依然淡靜，對相關股份應保持戒心。