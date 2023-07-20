【產經直播】內地出招兼人仔反彈　港股係時候發力？

此外，內地亦出手撐人民幣，中國人民銀行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，意味有利增加境內美元流動性，境內機構借用外債空間進一步擴大，緩和人民幣貶值壓力。離岸人民幣兌美元接連收復多個關口，升至7.18水平。消息亦掃除港股一大負面因素？

至於A股方面，反彈動力不及港股，上證指數在3,200關爭持。不過昨日工信部表示，會加緊制定十個重點行業穩增長工作方案，哪些板塊可受惠？可留意A股主題ETF？

隔晚美股三大指數續創15個月新高，道指錄八連升，但科技巨頭漲跌互現，是否預示出現疲態？據報蘋果加緊開發自家生成式人工智能工具，股價續創歷史新高，但電動車龍頭Tesla及串流平台Netflix績後齊齊捱沽。Tesla公布第二季業績，收入創新高達249億美元，按年增長47%，勝預期245億美元，純利亦按年增長20%，惟減價促銷衝擊毛利，毛利率跌至四年來低位，僅18.2%，遜預期18.8%。市場似乎並不收貨，盤後轉跌近5%。另外，Netflix上季收入雖按年升2.7%至82億元，但低於預期的83億元，該股盤後插近8%。美股恐高處不勝寒？如何利用納指槓桿正反向產品部署？

商品市場方面，國際油價周三先升後回，倫敦布蘭特期油一度重越80美元關，惟美國原油庫存減幅較預期小，收市回軟。不過市場憧憬美國經濟能軟著陸，紐約期油及倫敦布蘭特期油均連升三周，後市可望突破上落區間？另外，紐約8月期金持平，仲有無因素驅動金價向上？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》周四(20日)中午12時30分直播，訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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