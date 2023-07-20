官媒：中國經濟面臨風險挑戰　惟唱衰者注定失望

內地官媒發表題為「唱衰中國經濟者注定失望」的評論文章，當中指出，上半年中國國內生產總值(GDP)按年增長5.5%，不僅高於去年全年3%的增速，也高於第一季4.5%的增速，而且這一增速在全球主要經濟體中也是最快的。不過，這份成績單落在某些西方媒體眼裏，卻得出了「中國經濟見頂」、「中國經濟失去動力」等怪論，這些論調，有違邏輯、有悖事實，不過是唱衰中國經濟的老調重彈。

文章表示，中國經濟非但沒有崩潰，反而綜合國力與日俱增，人民生活水平不斷提高，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇迹，即便是疫情3年，中國經濟依舊保持了4.5%左右的年均增長，明顯高於世界平均水平。

文章提到，今年以來，中國經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱、的三重壓力得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢。在經濟恢復過程中，一些領域出現暫時性波動是正常的。近期主要國際組織上調了全球經濟增長預期，一個很重要的因素就是中國經濟恢復向好。

文章承認，當前中國經濟確實面臨一些風險挑戰，但這些都是發展中的困難、前進中的問題，中國正在採取措施積極加以解決，成效已經或正在顯現，並表示中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有改變，也不會改變。