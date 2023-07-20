【高盛推介】金價大幅反彈 資金吸納SPDR金ETF好倉
2023年07月20日 12:07
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：6月底時，國際金價曾跌至每安士靠近1,900美元水平，上周美國公布的通脹數據低於市場預期，金價大幅反彈，由每安士1,930美元上升至靠近1,990美元水平。
在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF昨日(19日)突破1,430港元水平，升約0.9%，今(20日)早繼續上升，最高見1,440.5元，突破逾1個月高位。現報1,440元，升約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，SPDR金ETF好倉於昨日獲資金繼續吸納，並且流入的資金明顯增加，有約520萬元。淡倉於上周五及本周二錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如計劃部署SPDR金ETF好倉，現時市場上主要有兩款條款合適的產品，分別是行使價1,528元及1,668元。
行使價1,528元屬較貼價，而且年期較短，是槓桿較高產品，適合短線部署，可留意購(29497)，是當中最高槓桿產品之一。
S金購29497，行使價1,528.5元，2023年12月20日到期，實際槓桿12.4倍，貼價、高槓桿，適合短線部署。
而行使價1,668元附近的於明年到期，時間值損耗較低，而且面值較低，適合中線部署，當中可留意購(15731)。
S金購15731，行使價1,668.5元，2024年3月21日到期，實際槓桿10.1倍，中長期、低面值，適合中線部署。
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