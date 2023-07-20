【高盛推介】比亞迪突破1個月高位　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(19日)輕微上升不足0.1%，今(20日)早繼續上升。早段曾高見269.4港元，突破1個月高位後升幅略收窄。現報267元，升約0.7%，目前為連續第3日上升。中國乘聯會公布數據，今年初至今乘用車市場零售累計達1,021萬輛，按年增長3%；同期新能源車市場零售累計達335.4萬輛，按年增長34%。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近日獲資金吸納，本周二及本周三共錄得約740萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向吸納，有約20萬元。

比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低街貨。

比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月2日到期，實際槓桿12.0倍，2個月期以上產品最高槓桿。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。

比迪牛68402，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近牛。

比迪牛66224，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.5倍，少數中期輕微價外條款。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。

比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

比迪熊61997，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。