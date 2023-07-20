【高盛推介】比亞迪突破1個月高位 資金積極吸納
2023年07月20日 13:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(19日)輕微上升不足0.1%，今(20日)早繼續上升。早段曾高見269.4港元，突破1個月高位後升幅略收窄。現報267元，升約0.7%，目前為連續第3日上升。中國乘聯會公布數據，今年初至今乘用車市場零售累計達1,021萬輛，按年增長3%；同期新能源車市場零售累計達335.4萬輛，按年增長34%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於近日獲資金吸納，本周二及本周三共錄得約740萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向吸納，有約20萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨比迪購(18004)。高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品最高槓桿的比迪購(11237)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(68402)，遠牛選擇可留意比迪牛(66224)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購18004，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿9.0倍，高槓桿、低街貨。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月2日到期，實際槓桿12.0倍，2個月期以上產品最高槓桿。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.8倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪牛68402，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，近牛。
比迪牛66224，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面可留意屬少數中期輕微價外條款的比迪沽(17846)。低面值選擇可留意比迪沽(16967)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(66844)，遠熊選擇可留意比迪熊(61997)，與現價有約25及45元收回距離。
比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.5倍，少數中期輕微價外條款。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊61997，收回價310元，行使價314元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，遠熊。
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