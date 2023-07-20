道指期貨升48點　美匯企99水平　人民幣見7.1882

美匯指數報99.922；港匯見7.8127；離岸人民幣(CNH)報7.1882；美元兌日圓報139.42；歐元處1.1203；英鎊報1.2930。金價報1,983.16美元。油價微升，布油報79.61美元，紐油處75.44美元。比特幣升見30,210美元。道指期貨升48點。

焦點數據：

20:30 美國申領失業救濟人數

22:00 美國6月成屋銷售

22:00 美國6月領先指標

22:00 歐元區7月消費者信心指數

-內地促進民企壯大，小米雷軍因乜話「深有感觸」？

-中央撐民企，馬化騰：為平台經濟指明方向。

-舜宇光學發盈警，股價收市瀉13.6%。

-鬆綁救市！內地傳計劃放寬一線城市購房限貸政策。

-人仔急彈謎底解開？傳國有銀行集體發功...

-內地維持7月份1年及5年期LPR，另逆回購260億人幣。

-胡潤中國元宇宙潛力企業榜，最強20家公司包括中國電信、騰訊控股、阿里巴巴、中興通訊、京東集團、小米集團、商湯科技、聯想集團等。

香港經濟：

●港元1個月拆息升至5.20911厘，創近16年新高。

●經絡料HIBOR挑戰紀錄高位，下周銀行加息壓力增。

外地經濟：

●再冇政壇股神？美參議員提出法案，禁議員及高官炒股。

●日央行觀察人士料植田和男7月按兵不動。

●美國國會調查4家風投公司對華科技投資。

●澳洲6月份失業率降至3.5%，好過預期。

企業消息：

●台積電上季純利跌23%，美國廠房量產推遲至2025年。

●Apple股價再創新高，今次靠呢項技術食胡...

●Tesla降價促銷拖累次季盈利，馬斯克預告仲有得減。