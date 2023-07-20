道指期貨升48點 美匯企99水平 人民幣見7.1882
2023年07月20日 16:17
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美匯指數報99.922；港匯見7.8127；離岸人民幣(CNH)報7.1882；美元兌日圓報139.42；歐元處1.1203；英鎊報1.2930。金價報1,983.16美元。油價微升，布油報79.61美元，紐油處75.44美元。比特幣升見30,210美元。道指期貨升48點。
焦點數據：
20:30 美國申領失業救濟人數
22:00 美國6月成屋銷售
22:00 美國6月領先指標
22:00 歐元區7月消費者信心指數
●港股先升後跌，萬九點大關得而復失。恒生指數早段曾漲263點，惟升至19,215點，剛好越過50天線即遇阻，收市報18,928點，倒跌24點或0.13%。https://reurl.cc/XENeeg
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●內地上調跨境融資宏觀審慎調節參數，並有傳國有大行入市支持人民幣匯價，消息一度帶動A股上升，惟其後沽壓再現，滬深三大指數全日低收。滬綜指收報3,169點，跌29點或0.92%，成交額3,024億元人民幣。https://reurl.cc/x74ggZ
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香港經濟：
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●經絡料HIBOR挑戰紀錄高位，下周銀行加息壓力增。
外地經濟：
●再冇政壇股神？美參議員提出法案，禁議員及高官炒股。
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企業消息：
●台積電上季純利跌23%，美國廠房量產推遲至2025年。
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●Tesla降價促銷拖累次季盈利，馬斯克預告仲有得減。