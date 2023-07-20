香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」
2023年07月20日 16:37
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香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達（中）
香港寬頻(01310)旗下香港寬頻企業方案推出一站式網絡方案「AegisConnect」，為中型以至大型企客戶提供全方位管理系統及全方位網絡安全防護兩大優勢。
香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達表示，公司由單一寬頻服務全面轉型至提供一站式網絡方案，與不同領域領先的技術夥伴共同打造可靠、穩定及便於管理的網絡基建，配合全面的技術托管支援服務，令企業能提升內部資源管理效率，安心推廣業務發展。
何達指，是次推出的網絡方案專為中型知大型企業而設，旨在減輕客戶處理系統過往累積各種IT問題的壓力，同時加強業務韌性和效率。他又指，只需一個介面，IT管理人員可以輕鬆了解企業網絡的表現，並設置通知功能，及實時得知系統異常情況，實時監察網絡健康。
何達同時透露，現在有五間大型及從事不同領域的客戶正在使用上述方案，包括公營機構、醫療機構、保險、銀行、大型公共營運承辦商，又指出5間機構的共同需求是不能出現服務暫停，和涉及龐大和繁複的服務需求。他指，「AegisConnect」的好處是可以因應各機構和企業的自身特殊需要，而作出相應的服務配合。
至於收費模式方面，香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀表示， 需視乎客戶需求的服務而定，又指會將該方案將拓展至大灣區市場。