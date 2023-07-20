香港寬頻旗下推一站式網絡方案「AegisConnect」

香港寬頻未來持股管理人兼企業方案行政總裁何達表示，公司由單一寬頻服務全面轉型至提供一站式網絡方案，與不同領域領先的技術夥伴共同打造可靠、穩定及便於管理的網絡基建，配合全面的技術托管支援服務，令企業能提升內部資源管理效率，安心推廣業務發展。

何達指，是次推出的網絡方案專為中型知大型企業而設，旨在減輕客戶處理系統過往累積各種IT問題的壓力，同時加強業務韌性和效率。他又指，只需一個介面，IT管理人員可以輕鬆了解企業網絡的表現，並設置通知功能，及實時得知系統異常情況，實時監察網絡健康。

何達同時透露，現在有五間大型及從事不同領域的客戶正在使用上述方案，包括公營機構、醫療機構、保險、銀行、大型公共營運承辦商，又指出5間機構的共同需求是不能出現服務暫停，和涉及龐大和繁複的服務需求。他指，「AegisConnect」的好處是可以因應各機構和企業的自身特殊需要，而作出相應的服務配合。

至於收費模式方面，香港寬頻持股管理人兼企業方案策略總裁許先耀表示， 需視乎客戶需求的服務而定，又指會將該方案將拓展至大灣區市場。