【產經直播】內地連番出招　港股何解彈唔起？

港股萬九關得而復失，恒指周四(20日)高開50點，最多升263點，高見19,215點，但午後升勢無以為繼，收市跌24點，報18,928點，成交額1,048億元。

內地連番出招，繼工信部日前制定重點行業穩增長方案後，國務院最新發布《促進民營經濟發展壯大》意見文件，加大對民營經濟政策支持力度，亦提到推動平台經濟規範健康持續發展。另外，人民銀行亦出招穩住人民幣匯價，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，從1.25上調至1.5。不過，港股周四(20日)先升後跌，唔通真係市底弱到無得救？

人行出招，人仔轉強，在岸及離岸價均升穿7.18，內銀股逆市靠穩，預期內地會唔會繼續出招撐人民幣？內銀股值唔值博？

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