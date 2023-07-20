九龍灣寫字樓累劈兩成半　放盤價較購入價低近3球

中港通關後商廈市況不似預期，有九龍東商業區業主，因應市況多次調低放售寫字樓的叫價。其中，九龍灣億京中心A座中層單位累積減價近25%，最新以意向價約1,618萬港元交吉放售，呎價不足一萬元。市場資料顯示，該單位近6年前成交價約1,900萬元，即現時放盤價已較購入價低約280萬元或近15%。

負責代理放售上述項目的中原(工商舖)李婉琪表示，近期商廈買賣市場以用家主導，不少中小企趁樓價回落時入市設立據點擴展業務，九龍東近年有不少新落成商廈，呎價又對比傳統商業區相宜，故吸引不少企業進駐。新近有業主看準市場走勢，將自用多年的億京中心A座19樓C室推出市場。單位面積約1,652方呎，意向呎價約9,794元。

李氏指，該單位可飽覽啟德維港海景，而樓底亦有逾4米高，單位由投資公司自用多年，早前更因應市況而先後多次調低叫價，原先叫價約2,150萬元放售，曾一度減至1,728萬元，最近再度下調叫價，累積減幅約24.7%。她又表示，億京中心A座最近一宗買賣成交為去年一月，項目22樓C室，面積約1,788方呎，成交價約1,800萬元，呎價約10,067元。