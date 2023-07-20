海怡半島三房1228萬沽　較去年同類成交貶價近15%

港島藍籌盤都要跌價，鴨脷洲海怡半島三房收租單位，減價至1,228萬元沽出，較去年下半年同類型單位賣平約14.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座中低層F室，實用面積約742方呎，仍有租客居住，減價40萬元，以1,228萬元交吉易手，呎價約16,550元，資料顯示，同坐更低層單位去年8月曾售1,428萬元，新成交平約14.6%。

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九龍區

●世紀21富山黃澤龍指，黃大仙公屋黃大仙下邨4座高層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場以290萬元成交，業主放盤半年，減價90萬元沽貨，呎價約6,543元。

●中原黃家全稱，奧運站海桃灣3座中低層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，以918萬元易手，呎價約20,537元，原業主2018年7月以940萬元購入，持貨約5年帳蝕22萬元。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區7月暫錄約46宗二手買賣，雲海松海臺2座高層F室，實用面積約498方呎，減價50萬元，以950萬元成交，呎價約19,076元，約5年帳面蝕讓約260萬元。

●美聯黃俊傑指，青衣美景花園12座低層C室，實用面積約525方呎，三房設計，原業主早已移民，一年多前授權香港親人賣樓，最初開價560萬元，近日獲區內家庭客以506萬元承接，呎價約9,638元。

●中原趙志賢稱，青衣區7月錄約20宗二手買賣，青衣夾屋宏福花園2座低層E室，實用面積約706方呎，套三房間隔，自由市場叫價890萬元，放盤約一個月，以842萬元易手，呎價約11,926元。

●中原余仲平指，荃灣區7月錄約30宗二手買賣，名逸居2座高層F室兩房戶，實用面積約603方呎，有租客居住難安排睇樓，本月初租約完結減價至910萬元，再減至888萬元，上車客睇樓後以848萬元成交，呎價約14,063元。

●利嘉閣陳龍勳表示，屯門上源5A座中層A室，實用面積約439方呎，兩房設計，外區用家洽購約3星期，終以480萬元買入，呎價約10,934元，原業主持貨不足5年，帳面虧損約25.3萬元。

●中原周家傑稱，大埔太湖花園2座低層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，放盤時開價約420萬元，議價後以415萬元沽出，呎價約11,690元，新買家為區內用家。

●中原黎宗文指，沙田曉翠山莊14座中層D室，實用面積約817方呎，套三房間隔，開價約1,130萬元，議價後連車位以1,085萬元易手，呎價約13,280元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山迎海‧星灣御25座中層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，叫價1,086萬元，放盤半年，調整售價至1,020萬元成交，減幅約6.1%，呎價約18,085元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海．御峰9座低層A室，實用面積約1,554方呎，四房間隔，望海景，原叫價3,000萬元，放盤3個月，調整售價至2,828萬元成交，減幅約5.7%，呎價約18,198元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山銀湖‧天峰1座中層F室，實用面積約535方呎，兩房間隔，望山景，放盤3個月，叫價990萬元，累減162萬元，以828萬元成交，減幅約16.4%，呎價約15,477元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳嘉悅1座中層F室，實用面積約819方呎，套三房及工人房間隔，望海景，最初開價1,390萬元放售，減價40萬元，區內換樓客以1,350萬元購入，呎價約16,484元。

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