【新界西重傷】二手樓單日6蝕讓　麗都三房5年貶10%

二手蝕讓潮持續，周四市場單日再出現至少6宗損手成交，其中，深井麗都花園套三房單位，減價至760萬元沽出，約5年帳面貶值約10%。

晉誠地產呂宗霖表示，上述單位為1座高層B室，實用面積約657方呎，叫價820萬元，減價60萬元獲換樓客購入，呎價約11,568元，屬近半年高價。原業主於2018年8月以845萬元買入，帳面蝕85萬元。

元朗私樓呎價低於一萬元有交易。美聯鄧熾軒稱，朗晴居2座低層B室套三房戶，同屋苑租客零議價下以720萬元承接，呎價約9,677元，約6年帳面跌價17萬元。

長沙灣宇晴軒7月錄至少兩宗蝕讓。中原許永生指，單位為5座低層F室，實用面積約447方呎，降價20萬元，以818萬元沽出，呎價約18,300元。原業主持貨約4年帳蝕32萬元。

半新盤雲海輸21%易手

此外，半新盤續錄蝕本個案。中原陳鴻霆稱，馬鞍山雲海Cedar Court第2座高層F室，減價50萬元，以950萬元沽，呎價約19,076元，單位約5年帳面貶值約21.5%，但未扣除購入時有機會獲得的回贈及優惠。屯門上源月內亦再錄同類個案。利嘉閣陳龍勳指，該盤5A座中層A室，以480萬元成交，不足5年帳面虧損約25.3萬元。