前中國恒大中心身價大跌　傳最新估值低至...

該報道引述估值師指出，目前萬通保險中心的身價大不如前，遠不及恒大近年向銀行抵押融資的76億元，無論對恒大還是債權人而言都蒙受損失。

報道又引述接管方Alvarez＆Marsal指出，包括前稱為中國恒大中心在內被接管資產，不時收到潛在買家的問詢，但由於對物業估值預期落差太大，令達成的交易個案很少。接管代理第一太平戴維斯(香港)則透露，分別在北京和上海曾做路演，為該商廈及其他資產尋找買家。

據代理行最新報告指，香港商廈市場租賃需求向下，加上供應量上升，空置情況惡化。今年上半年本港整體甲級寫字樓總空置面積增至1,350萬方呎，空置率按季升約0.4個百分點至約15.7%，商廈買家與賣家勢陷入拉鋸戰。