美股個別發展　Tesla大跌逾6%　Netflix挫7.6%

大型科技股業績表現令人失望，美股早段個別發展，道指升209點，報35,270點；標指跌3點，報4,562點；以科技股為主的納指跌125點，報14,232點。港股夜期報18,946點，跌8點，高水18點。

Netflix公布，上季收入按年增2.7%至81.9億美元，略低於預期的83億美元；浄利潤僅增3.26%至14.88億美元。該公司於全球多國及地區打擊密碼共享有成效，第二季度訂閱量增8%或589萬戶，至2.38億戶。Netflix股價挫7.6%。

美國電動車公司特斯拉上季毛利率跌至18.2%，為4年來最低。行政總裁馬斯克表示，世界經濟正處於動盪時期，如果利率持續上升，Tesla可能會繼續減價。另外，馬斯克及其他高管未能提供Cyber​​truck及全自動駕駛的無人的士(RoboTaxi)的確實規格及開始交付日期。Tesla股價挫逾6%。

另外，強生上季收入增長6.28%至255.3億美元，純利亦增長6.8%至54.44億美元。該公司上調了全年收入增長預測，其股價升4.5%。