紅磡大項目預告下周上樓書　下月開售搶客

加息的陰霾之下，再有市區全新盤登場。紅磡大型重建項目新一期正式公布命名，預告下周上載樓書，有望下月開售。另一方面，油塘新盤的軟銷攻勢持續。

●紅磡為BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH登場

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期個別單位增折扣

●油塘親海駅I部署下周上樓書

●洪水橋滙都I兩房呎價約14,194元

●啟德THE HENLEY II兩房呎價約31,825元

●將軍澳海茵莊園單日錄兩宗成交

●旺角雋薈開放式戶成交價452.7萬元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新售出20樓B室，實用面積168方呎，開放式間隔，成交價452.7萬元，呎價約26,946元。