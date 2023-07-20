紅磡大項目預告下周上樓書 下月開售搶客
2023年07月20日 22:05
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加息的陰霾之下，再有市區全新盤登場。紅磡大型重建項目新一期正式公布命名，預告下周上載樓書，有望下月開售。另一方面，油塘新盤的軟銷攻勢持續。
●紅磡為BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH登場
恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊第三期項目，於周四(20日)正式命名為BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民指，該盤提供278伙，主打一房戶，部署最快下周上載樓書，有望8月開售。他指，今期項目涵蓋開放式至兩房間隔，預計關鍵日期為2025年3月31日。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期個別單位增折扣
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(20日)修改價單，將原本不設折扣的價單5號，添加13.5%折扣，變相減價。項目同時落實下周一(24日)起發售8伙兩房戶，當中4伙屬「減價貨」。資料顯示，價單5號涉及40伙，包含8伙別墅單位及32伙分層戶，原本於今年1月推出時不設折扣，當時該批單位平均呎價約17,266元。現時修改價單後，加上各項合計13.5%的最高折扣，折實平均呎價約14,935元。
●油塘親海駅I部署下周上樓書
長實集團(01113)油塘親海駅II推售在即，該集團營業部首席經理郭子威表示，項目查詢反應踴躍，主要來自將軍澳及觀塘區，而自公布擬提供專才優惠計劃，亦收到不少查詢，佔逾一半為內地或海外專才，集團將設有10人部門為專才提供服務。該集團營業經理陳詠慈表示，提供228個單位的親海駅I，大部分兩房及三房單位享有海景，計劃下周上載售樓說明書。
●洪水橋滙都I兩房呎價約14,194元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(20日)新增1宗成交，為第1座11樓A10室，實用面積426方呎兩房，成交價604.66萬元，呎價約14,194元。項目迄今累售約67伙。
●啟德THE HENLEY II兩房呎價約31,825元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，周四(20日)售出1座23樓D室，實用面積476方呎，兩房間隔，成交價1,514.89萬元，呎價約31,825元。
●將軍澳海茵莊園單日錄兩宗成交
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周四(20日)錄得兩宗成交，包括以528.4萬元售出2座16樓C9室，實用面積283方呎，一房間隔，以528.4萬元成交，呎價18,671元。據悉，該盤本月至今累計售出34伙，套現逾1.65億元。
●旺角雋薈開放式戶成交價452.7萬元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新售出20樓B室，實用面積168方呎，開放式間隔，成交價452.7萬元，呎價約26,946元。