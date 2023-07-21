陸秉鈞：美國銀行次季業績期　予股民甚麼啟示？

隨着第二季度業績期殺到，不少港、美企業業績陸逐放榜。本欄將作出一系列業績前膽和深度業績分析，為大家拆解不同熱股或行業板塊的賺錢機遇。

自7月14日摩根大通公布業績開始，一眾美國銀行股為美國公司業績揭開次季業績期序幕，銀行業巨頭陸續交出超出市場預期的業績。美國銀行股陸續公布最新季度業績，表現理想，同時顯示出首季爆發的銀行危機沒有繼續擴散的迹象，隔晚美股三大指數延續牛市勢頭。受益於高利率和收購第一共和銀行，摩根大通Q2營收424億美元，超預期的393.4億美元；每股盈餘4.75美元，超預期的3.83美元；富國銀行Q2營收205.3億美元，超預期的201.3億美元；每股盈餘1.25美元，超預期的1.16美元。花旗銀行Q2營收爲194.4億美元，按年下降1%，較市場預期高出1.2億美元；每股收益爲1.33美元，按年下降39%，但高於市場預期的1.30美元。

以上三間銀行皆是上周公布業績，無論是營收和利潤都超出市場預期，但從周一的股價表現上來看，只有摩根大通表現較正面，富國銀行是中性，花旗銀行是負面的，上周五當天還要下跌4%之外。個人認為，這主要在幾方面：首先，美國經濟數據有轉弱迹象，不少數據都是較市場預期為低。雖然說數據較弱，讓市場覺得加息步伐放慢了，股市氣氛更進一步。但如果反過來看，其實數據持續弱於市場預計的數字，也能看到經濟的動力正較市場預計的速度更減弱，也加強市場對中期美國經濟衰退的憂慮，也影響了投資者投資作為百業之母銀行業的信心；其二，美國加息的速度已經緩下來，甚至很快將停止加息。如果剛剛提到的第一點成立，甚至觸發減息。銀行業近來靠着淨利息差的持續擴張所獲得的增長，將很快無以為繼。好於市場預期的業績，可能是「過去式」，儘管業績優於預期，也無法讓市場資金有興建去投入了。

儘管如此，若相信美國政府多年來應對衰退的能力，投資於美國銀行股，也未必是太差的選擇來。考慮到市場資金目前沒有興趣流入相關的板塊，個人建議選擇進行沽出輕微價外認沽期權，原理是「以低位接貨」(這裏的「低位」是看選擇的行使價是多少而言)，若然在到期當天仍沒有失守行使價，期權金則袋袋平安，要投資於美國銀行股，這是一個較保守而又可行的工具選擇來。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)