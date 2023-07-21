美股個別發展 油價靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.51%，報100.79；港匯見7.813；離岸人民幣(CNH)報7.1715；美元兌日圓處139.81；歐元報1.1137，英鎊報1.2873。金價處1,972.38美元。布油報79.61美元，紐油報75.85美元。比特幣(Bitcoin)跌0.4%，報2.98萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報35,225點，升163點或0.47%，連升第9個交易日；標指收報4,534點，跌30點或0.68%。納指收報14,063點，跌294點或2.05%，Tesla績後重挫近一成。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,954點，升26點或0.14%。

●7月恒生指數夜期收報18,935點，跌19點，高水7點，成交13,054張。

●紐約期油收報每桶75.63美元，升0.28美元或0.37%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.64美元，升0.18美元或0.23%。

●紐約期金收報每安士1,970.9美元，跌9.9美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,646點，升57點或0.76%；德國DAX指數收報16,204點，升95點或0.59%；法國CAC指數收報7,384點，升57點或0.79%。

●日本6月CPI按年升3.3%，高過預期。

●聯儲局前主席伯南克預計，美國7月將會加息，但可能是本輪最後一次。

●聯儲局支付系統迎重大升級，推出即時支付系統FedNow，和央行數碼貨幣無關。

●美國上周首申失業救濟人數22.8萬人，創5月以來新低。

●滙控：下月1月審議中期業績及會否派發中期息。

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