iPhone 15 Pro推出初期恐缺貨　全因呢個問題....

外媒引述消息報道，蘋果公司(Apple)在製造iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max的屏幕方面遇到困難，恐導致9月份出機數量有限。

消息稱，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max的邊框，將較iPhone 14 Pro機型更窄，正是邊框尺寸縮小帶來問題。報道指，Apple供應商正使用新方法製造屏幕以縮小邊框尺寸，不過給LG Display製造的屏幕帶來問題。Apple在2019年增加Apple Watch Series 7的屏幕尺寸時也遇到類似問題，令該產品推遲約一個月。

然而，外媒並不認為Apple會推遲發布iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max，只是到時提供更少機型，而導致供應短缺。製造問題將對iPhone 15 Pro Max造成最嚴重打擊，看來將是最難買到的產品。

至少一款iPhone機型出現供應短缺的情況並不罕見，而且以往也曾出現過iPhone機型全部售罄的情況，買家不得不等待數月。在這種情況下，Apple的利潤率可能會受到影響，假日季度收入也將低於預期。

美銀全球證券分析師Wamsi Mohan較早時暗示，iPhone 15可能會推遲幾周面世，但他沒有提供原因，不過外媒認為Apple仍將按照預期在9月份發布。