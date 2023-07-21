聯儲局推實時支付系統FedNow　與央行數碼貨幣無關

聯儲局官員周四宣布，推出新的實時支付系統FedNow，旨在讓帳單支付、工資支票及其他常見的消費者或企業轉帳能夠快速、全天候地進行。

不過聯儲局表示，儘管FedNow理論上可以讓消費者立即獲得資金，惟只有少數銀行、信用合作社及其他與貸款機構合作的公司，由一開始就參與了該系統。因此可能需要幾年時間，該系統才能得到更廣泛的採用，其功能也將更加完善。

聯儲局指出，FedNow服務與數碼貨幣無關。FedNow服務是聯儲局為銀行和信用合作社提供的一項支付服務，可以為其客戶轉移資金。聯儲局尚未決定發行央行數碼貨幣，只會在有授權法律的情況下才會發行央行數碼貨幣。

該系統自2019年以來一直在籌備中，尋求解決現金轉帳通常需要幾天才能結算的情況，使美國能夠與英國、印度、巴西及歐盟等國家和地區睇齊，那些國家多年前已經建立了近乎即時的系統。FedNow使美國人能夠在幾秒鐘內通過電子方式轉移資金，這對於一個紙質支票和現金仍然流行，而銀行轉帳可能需要幾天時間才能完成的國家來說，是一個重大的進步。

聯儲主席鮑威爾表示，FedNow服務將幫助人們在未來幾年更快、更方便地進行日常支付。隨着時間的推移，愈來愈多的銀行選擇使用這種新工具，對個人和企業的好處包括使個人能夠立即收到薪金，或使公司能夠在發票支付後立即獲得資金。

新服務將與私營部門的實時支付系統展開競爭，因此最初遭到了一些大銀行的反對，它們認為這是多餘的。但此後許多銀行都同意加入進來，因為FedNow將允許它們擴大向客戶提供的服務。