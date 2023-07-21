【高盛推介】騰訊連跌3日後反彈　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由本周二(18日)起，從350港元水平連跌3日至330元水平，累計跌逾5%，今(21日)早反彈。早上持平開市後靠穩，現報335.8元，升約0.9%。騰訊將於8月16日公布今年次季業績，有券商料騰訊今年次季業績表現穩健，料調整後純利達374.1億元人民幣，按年升33%，維持「增持」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，本周一至本周三共錄得約6,080萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約640萬元。

觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向買入，錄得約3.1億元資金淨買入。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿7/7倍，較貼價、高敏感度。

騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.3倍，中期輕微價外、高槓桿。

騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.7倍，高槓桿、低面值。

騰訊牛68829，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，近牛。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.4倍，中期、輕微價外。

騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。

騰訊熊69552，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率18.4倍，近熊。

騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。