【高盛推介】騰訊連跌3日後反彈 資金積極吸納
2023年07月21日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由本周二(18日)起，從350港元水平連跌3日至330元水平，累計跌逾5%，今(21日)早反彈。早上持平開市後靠穩，現報335.8元，升約0.9%。騰訊將於8月16日公布今年次季業績，有券商料騰訊今年次季業績表現穩健，料調整後純利達374.1億元人民幣，按年升33%，維持「增持」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，本周一至本周三共錄得約6,080萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約640萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日獲北水轉向買入，錄得約3.1億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的較貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(17302)。中期輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(16946)。高槓桿選擇可留意低面值騰訊購(17228)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68829)，遠牛選擇可留意騰訊牛(65997)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿7/7倍，較貼價、高敏感度。
騰訊購16946，行使價390.6元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.3倍，中期輕微價外、高槓桿。
騰訊購17228，行使價400.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿12.7倍，高槓桿、低面值。
騰訊牛68829，收回價320元，行使價317.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍，近牛。
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡騰訊，認沽證方面的中期輕微價外選擇可留意騰訊沽(15526)。高槓桿選擇可留意騰訊沽(17816)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(69552)，遠熊選擇可留意騰訊熊(67558)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿7.4倍，中期、輕微價外。
騰訊沽17816，行使價329.8元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。
騰訊熊69552，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率18.4倍，近熊。
騰訊熊67558，收回價360元，行使價362.8元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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