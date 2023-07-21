發改委：鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標

國家發改委等部門印發《關於促進汽車消費的若干措施》的通知，當中要求各地區、各有關部門及時出台配套政策措施，並抓好政策落實，支持有關行業協會、商會、汽車企業、金融機構等開展汽車促銷活動，不得出台地方保護的政策，避免惡性競爭，共同維護行業秩序，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。

通知提到，優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標，實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放。

通知指出，加強汽車消費金融服務，加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。持續深化車險綜合改革，健全商業車險費率形成機制，支持保險公司開發新能源汽車充電樁保險等創新產品。嚴格規範汽車金融市場秩序，不得向消費者強制搭售金融產品服務或違規收取不合理費用。

此外，支持適宜地區的機關公務、公交、出租、郵政、環衞、園林等公共領域新增或更新車輛原則上採購新能源汽車，鼓勵農村客貨郵融合適配車輛更新為新能源汽車，新能源汽車採購佔比逐年提高。

另一方面，支持老舊汽車更新消費；加快培育二手車市場；加強新能源汽車配套設施建設；着力提升農村電網承載能力；降低新能源汽車購置使用成本，落實延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免的政策措施；鼓勵汽車企業開發經濟實用車型；持續緩解停車難停車亂問題。