【高盛推介】伯南克料聯儲局下周加息 資金留意美指好淡倉
2023年07月21日 11:40
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲前主席伯南克表示，料美聯儲下周將會再加息，且可能是最後一次加息。此外他料美國通脹率將在未來6個月穩定回落，於明年初回落至3%附近。
美股指數昨(20日)受企業業績欠佳拖累，納指及標指分別跌360點及30點，趺約2.3%及0.7%。道指昨日則繼續上升，升163點或0.5%。
觀察個股輪證資金流向，納指淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。
道指方面，好倉於上周五至本周三共錄得約140萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約170萬元。
標指方面，淡倉於昨日亦獲資金轉向流入，有約30萬元。
觀察市場的美指認股證，由於目前今年9月份到期的產品開始變得短期，時間值損耗加快，並不適合現時市況，因此投資者在部署時，可考慮留意今年12月份、或明年3月份到期的產品以控風險。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿16.2倍，中年期、貼價。
道指沽10961，行使價32,000點，2024年3月15日到期，實際槓桿9.8倍，中長期。
納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿12.2倍，中年期、高槓桿。
納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿7.9倍，中長期。
標指購10905，行使價4,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿11.3倍，中年期、貼價。
標指沽10875，行使價3,685點，2023年12月15日到期，實際槓桿11.8倍，中年期。
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