人民幣升破7.17　外匯局：外資連續兩個月增持中國債券

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英被問及近期人民幣匯率波動時指出，無論是從跨境資金流動、結售匯數據，還是國際收支平衡狀況看，還是從外匯市場成熟度和外匯局政策看，未來人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。

內地出招托匯，人民幣轉強，離岸人民幣(CNH)兌每美元最新報7.1730，在岸價(CNY)報7.1697，中間價上調至7.1456；每百港元兌91.75人民幣。

王春英又認為，中國經濟已逐步擺脫了疫情的影響，向常態化軌道回歸，今年中國經濟會延續回升向好的態勢，經濟好轉對外匯市場的支撐作用會提升；從外匯市場看，中國外匯市場的調節能力和適應性顯著增強，可以有效緩釋外部衝擊風險；從外部看，美國聯儲局緊縮貨幣政策接近尾聲，對全球經濟溢出影響也會減弱，美元持續走強的動力減弱。

她提到，周四(20日)將宏觀審慎調節參數由1.25上調到1.5，相應提高境內金融機構和企業跨境融資風險加權餘額上限，直接擴大企業從境外包括銀行獲得融資空間。境外融資空間擴大，會增加跨境融資來源，擴大資金流入，有助於增加境內流動性，特別是外幣的流動性，平衡外匯市場供求，發揮穩定外匯市場預期的作用。

此外，外匯局指，外資連續兩個月增持中國債券，其中6月增持110億美元。當局並指，中國經常帳戶保持合理規模順差的中長期發展格局不會改變，又指提升科技創新企業跨境融資便利化水平。

此外，外匯局公布，上半年銀行結匯11,325億美元，售匯11,307億美元，結售匯順差18億美元。銀行代客涉外收付款順差467億美元。

截至6月底，外匯儲備規模31,930億美元，較去年底增加653億美元，主要受到匯率折算、資產價格變化等因素綜合影響。