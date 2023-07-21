德視佳：銅鑼灣旗艦店年底開幕　正招聘醫生

人手招聘方面，他指正在招聘醫生，料醫護人員涵蓋香港、內地等地，或是經大學教授介紹以及由其他眼科診所挖角招聘合適人選。

除了香港，集團早在2012年亦已進駐內地，現時在上海、北京、重慶及廣州等合共有8間診所。管理層則指，觀乎內地門店的收支平衡各有不同，其中最先落戶的上海「回本期」為3年、北京其中一店則為9個月，又指集團今年於內地手術增長數目較2021年有雙位數增長，認為內地民眾仍鍾愛德國品牌及技術，選擇在港上市亦與內地有關。

約根森又指，視力矯正市場在中港兩地以至全球仍潛力，每隻眼的手術費用約3,000至4,000歐元(約2.6萬至3.5萬港元)，顧客目標以高收入人士為主，故受疫情影響較低，相信隨疫情消退、訪港旅客回歸，對業務帶來正面影響，未來亦會留意南韓、新加坡等國家市場，又指法國巴黎華人較多，市場同樣值得關注。