德視佳：銅鑼灣旗艦店年底開幕 正招聘醫生
2023年07月21日 15:42
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約根森（右）
視力矯正服務供應商德視佳(01846)行政總裁約根森(Jørn Slot Jørgensen)指，集團在本港首間的銅鑼灣羅素街的旗艦店，將於年底(大約11月)開幕，面積約5,000方呎，租約期為6年，將引進包括檢查糖尿眼及黃斑病變等人工智能(AI)儀器，亦會與德國視光權威蔡司(Zeiss)合作，強調儀器水準將媲美集團歐洲醫院的水平，因畢竟相關儀器要落戶內地需經多重審批，需時較香港長，而香港在此環節則具優勢，所以銳意將香港門店打造為「陳列室」及現代手術室。
人手招聘方面，他指正在招聘醫生，料醫護人員涵蓋香港、內地等地，或是經大學教授介紹以及由其他眼科診所挖角招聘合適人選。
除了香港，集團早在2012年亦已進駐內地，現時在上海、北京、重慶及廣州等合共有8間診所。管理層則指，觀乎內地門店的收支平衡各有不同，其中最先落戶的上海「回本期」為3年、北京其中一店則為9個月，又指集團今年於內地手術增長數目較2021年有雙位數增長，認為內地民眾仍鍾愛德國品牌及技術，選擇在港上市亦與內地有關。
約根森又指，視力矯正市場在中港兩地以至全球仍潛力，每隻眼的手術費用約3,000至4,000歐元(約2.6萬至3.5萬港元)，顧客目標以高收入人士為主，故受疫情影響較低，相信隨疫情消退、訪港旅客回歸，對業務帶來正面影響，未來亦會留意南韓、新加坡等國家市場，又指法國巴黎華人較多，市場同樣值得關注。