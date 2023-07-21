二手樓價指數連跌3周　累挫逾2%

中原城市領先指數CCL最新報163.86點，按周跌約0.8%，兼連跌3周共2.05%。指數跌破2023年4月165.08點低位，創21周新低，重返今年2月時水平，結束早前13周於165點到168點窄幅爭持的局面。本地拆息持續高企，利率有上調的壓力，市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。CCL現時距離第三季目標163點，僅相差約0.52%。

整體樓價下調走勢已成，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)，四大指數齊跌3周，是2022年10月以來首見。當時為2022年9月美國第五次加息，而本地銀行是2018年後首次加息，期後10月四大指數曾齊跌4周。本周拆息重上5厘水平，2023年7月20日港元1個月同業拆息(HIBOR)報5.21厘，創逾15年半新高，對本港二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報164.41點，按周跌約0.90%，連跌3周共約2.18%。CCL(中小型單位)報163.02點，按周跌約0.83%，連跌3周共約2.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創21周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.15點，按周跌約0.61%，連跌4周共約1.27%。

四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass報159.41點，按周跌約2.03%，連跌4周共約3.96%。港島CCL_Mass報164.01點，按周跌約0.50%，連跌3周共約3.11%。九龍及港島指數分別創21周及22周新低，同樣重返今年2月時水平。新界西CCL_Mass報151.92點，按周跌約0.58%。新界東CCL_Mass報178.71點，按周升約0.26%。

2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL升幅由4月高位的約7.42%收窄至今周的約4.52%。CCL Mass今年累升約5.18%，CCL(中小型單位)升約5.35%，CCL(大型單位)升約0.89%。港島升約5.20%，九龍升約5.72%，新界東升約5.12%，新界西升約4.47%。