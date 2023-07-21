【產經直播】險守萬九關　 港股下周期結點部署？

外圍方面，納指周四(20日)急挫2%，美股強勢又冇受到動搖？不過下周還有聯儲局議息會議，市場預料，將很大機會加息0.25厘，而聯儲局前主席伯南克亦認為，下周將是本輪加息周期最後一次加息。其實現階段應儲貨定走貨？美股格局有冇變？

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