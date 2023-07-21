【產經直播】險守萬九關 港股下周期結點部署？
2023年07月21日 16:18
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銀河證券業務發展董事羅尚沛(右)
隔晚美股個別發展，而港股周五(21日)則有反彈，恒指低開9點後，一度跌41點，低見18,886點，隨即掉頭向上，最終收市報19,075點，升147點，收復萬九關，成交縮至766億港元。下周港股期指結算，可否繼續憧憬未來數周內地有寬鬆政策出台？好友、淡友對恃邊面勝算高？盈富基金(02800)上周成為主戰場，沽空比率更破紀錄，「空軍」多次降臨，係咪意味住淡友還未收手？
外圍方面，納指周四(20日)急挫2%，美股強勢又冇受到動搖？不過下周還有聯儲局議息會議，市場預料，將很大機會加息0.25厘，而聯儲局前主席伯南克亦認為，下周將是本輪加息周期最後一次加息。其實現階段應儲貨定走貨？美股格局有冇變？
另一方面，滙豐控股(00005)已連升7日破頂，再上升空間幾大？
發改委周五(21日)發表了《關於促進汽車消費的若干措施》，內容鼓勵限購地區盡早下達全年購車目標，繼續支持新能源車下鄉。車股則個別發展，小鵬(09868)升1%。消息對車股刺激作用又幾大？
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