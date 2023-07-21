道期升37點　美匯指數重上100關

美匯指數報100.745；港匯見7.8168；離岸人民幣(CNH)報7.1810；美元兌日圓報141.76；歐元處1.1134；英鎊報1.2851。金價報1,964.03美元。油價升0.7%，布油報80.21美元，紐油處76.22美元。比特幣升見29,795美元。道指期貨升37點。

●港股連跌3日後終於反彈，重上萬九點大關。恒生指數早段缺乏方向，十時後好友發力，最多漲241點，高見19,169點；午後好淡角力，收市報19,075點，升147點或0.77%。恒指全周跌338點或1.74%。

-德視佳：銅鑼灣旗艦店年底開幕，正招聘醫生。

-股債雙殺！碧桂園多筆境內債急瀉，股價挫逾4%。

-阿里巴巴旗下淘寶悉售B類持股，商湯升近半成。

-麥浚龍父旗下公司沽協興隆母企股權，涉MIRROR演唱會意外。

●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,167點，跌1點或0.06%，成交額2,807億元人民幣。

-人民幣升破7.17，外匯局：外資連續兩個月增持中國債券。

-發改委：近期印發恢復及擴大消費政策文件。

-發改委：鼓勵限購地區盡早下達全年購車指標。

香港經濟：

●金管局余偉文：拆息向上反映銀行預期下周美國加息

●金管局余偉文：香港發展人民幣股票市場仍有難度。

●Mastercard：港日仍為內地客熱門出遊地。

●二手樓價指數連跌3周，累挫逾2%。

●議息前夕買家驚青！嘉湖兩房戶成交一周即撻訂。

中美角力：

●國安隱患無處不在！華府關注中國製自駕科技。

外地經濟：

●聯儲局7月加息無懸念，伯南克估係今輪最後一次。

●聯儲局推實時支付系統FedNow，同發展數碼貨幣有無關？

●IIF鼓吹貨幣貶值助財困國家打救經濟。

企業消息：

●iPhone 15 Pro推出初期恐缺貨，恐影響業績。

●Tesla股價插近一成，馬斯克身家一晚勁縮1600億。