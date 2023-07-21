聯交所刊發諮詢總結　根據內地新規修訂《上市規則》

聯交所周五(21日)就建議根據中國內地監管新規修訂《上市規則》以及其他有關中國發行人的條文修訂的諮詢文件刊發諮詢總結。

聯交所共收到41份來自廣泛界別的非重複回應意見。經考慮諮詢期間所接獲的意見後，聯交所將採納諮詢文件中的所有條文修訂並稍作調整，詳情已載列於《諮詢總結》中。

因應中國內地已實施有關內地公司境外上市的監管新規，加上《特別規定》和《必備條款》已被廢除，聯交所將對香港《上市規則》作出相應修訂：刪除反映《必備條款》規定的條文，包括：與中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定；牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定；及要求中國發行人的公司章程須包含《必備條款》及其他附帶規定的規定；及修訂有關新上市申請提交文件的規定，以反映適用於內地公司境外上市的備案新規。