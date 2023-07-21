證監會：某新股發行顯示與承配人名單有關惟無法及時識別

香港證監會周五(21日)就香港聯交所2021年規管上市事宜的表現，發表檢討報告。在檢討期間，注意到某些新股發行個案顯示了與承配人名單有關的預警迹象。審閱新股承配人名單的流程欠缺系統，讓交易所無法及時識別「有問題」的承配人，例如受控制的承配人，建議交易所考慮新股結算平台FINI下的新流程及政策，檢討其審閱承配人名單和配發結果公告的內部指引，以進一步提高承配人審閱流程的效率及成效，長遠應考慮在FINI中引入新功能，以助識別在過去的個案中發現而值得注意的預警迹象。

證監會在報告中提及，留意到聯交所首次公開招股審查部門有關書面程序和培訓材料並無提供充足指引，以說明在評估承配人的獨立性或真實性，或在處理就向關連客戶配售證券而提出的交易所同意申請時應考慮的因素，包括過去曾經遇到而值得注意的問題，例如有承配人重複地出現在不同的新股招股項目，但在每個項目中都只承接數手股份，或常見的預警迹象，如有承配人曾經被識別為內幕人士的代名人或受其所控制。

舉例指，在一宗個案中，一名準基礎投資者是上市申請人控股股東的緊密聯繫人，故須取得交易所的配售同意。即使基礎投資者和上市申請人的控股東背景在初步招股文件已作披露，但在上市聆訊前，已獲聯交所首次公開招股審查個案小組審閱，惟有關問題直至聆訊後，經證監會向保薦人提出，聯交所首次公開招股審查個案小組隨後就此問題向保薦人作出了兩次查詢。儘管上述問題屬於首次公開招股審查部門須作出進一步查詢的其中一項預警迹象，但在正常情況下，這些查詢會在保薦人確認招股章程批量印製版本內所有基礎投資者的詳情之後才會作出。

證監會指，聯交所應就審閱所收到的支持配售同意申請的獨立性確認書制訂程序，亦建議首次公開招股審查部門高層人員對案件進展的監察應該加強，並應更新其培訓材料，以顧及有關變化。

此外，證監會亦評估了聯交所上市科的一般營運、流程及程序，並對聯交所就審核主要或規模更大的收購事項及出售事項的通函所載的業務估值、執行首次公開招股《配售指引》等進行更深入的檢討，並向聯交所提出了多項建議，包括改善與主要或規模更大的收購事項及出售事項的業務估值有關的披露做法。