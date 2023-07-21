港島樓劈價！港運城三房1195萬售出　較高位插水15%...

港島樓失勢，樓價跌幅亦急，北角港運城套三房單位，最新減價133萬元，以1,195萬元，較高位回落約15%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角港運城1座低層G室，實用面積約792方呎，套三房間隔，最新叫價1,328萬元，議價售1,195萬元，平呎價約15,088元，較高位回落約15%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富雅花園1座高層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，成交價630萬元，呎價約13,636元，放盤1個月，減價48萬元成交，減幅達約7%。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園P座低層16室，實用面積約490方呎，兩房則王，最初叫價850萬元，見一手劈價，終減至790萬元賣出，呎價約16,122元，新買家為外區客。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣居屋東駿苑B座中層4室，實用面積約541方呎，兩房間隔，享海景，2月未補價第二市場開價450萬元，7月調整至418萬元，獲綠表客以380萬元購入，呎價約7,024元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天1座中層H室，實用面積約581方呎，三房間隔，放盤多時，本月中叫價調整至1,009萬元，3天後終以985萬元沽出，呎價約16,954元。

●美聯潘鎮煒稱，長沙灣星匯居1座高層A室，實用面積約730方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,315萬元，吸引換樓客承接，議價55萬元，以1,260萬元成交，呎價約17,260元。

●中原洪金興指，茶果嶺麗港城14座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園海雙景，開價780萬元，議價後以710萬元易手，呎價約13,733元。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳城中駅10座高層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，外區家庭客因家人有機會轉到區內工作，獲減價60萬元，以990萬元購入，呎價約15,231元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢南山村雙號屋分層頂層戶，兩房間隔，連天台，叫價650萬元，減價122萬或約18.8%，終以528萬元成交，低市價約8%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山薈朗1座中層A1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，望樓景，放盤4個月，叫價350萬元，獲買家以330萬元承接，呎價約14,410元，約4年帳蝕68萬元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層G室，實用面積約695方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，開價1,030萬元，微減20萬至1,010萬元獲買家承接，呎價約14,532元。

●中原曾展鵬稱，沙田全輝中心錄7月首宗成交，單位為B座低層1室，實用面積約295方呎，兩房間隔，3月放盤時叫價約428萬元，議價後售370萬元，呎價約12,542元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城7月暫錄10宗買賣，該盤49座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約550萬元，本月初減至500萬元，議價後以488萬元易手，呎價約16,053元。

●中原吳華彩稱，大埔帝欣苑29座低層A室，實用面積約883方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，議價後以961萬元易手，呎價約10,883元，新買家為區內換樓客。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺中心L座中層2室，實用面積約510方呎，三房間隔，望山景，放盤3個月，開價600萬元，獲區外買家洽購，以548萬元成交，呎價約10,745元，新買家為外區投資者。

●美聯徐君寶指，元朗YOHO Town的1座高層C室兩房戶，實用面積約393方呎，以688萬元放售，及後獲新盤向隅客洽購，議價15萬元，以673萬元承接，呎價約17,125元，持貨3年多帳面升值35萬元。

●世紀21天生置業黃敬文指，屯門掃管笏單號屋上複式單位，套三房連工人房設計，望山景，叫價980萬元，放盤約近一年，累減190萬元，減至790萬元成交，減幅約20%。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆康苑A座低層17室，實用面積約423方呎，累積減價65萬元，已補價自由市場以335萬元售出，呎價約7,920元。

●中原梁璟華指，深井浪翠園1期2座高層E室，實用面積約560方呎，三房間隔，開價630萬元，減57萬元，以573萬元沽出，呎價約10,232元，較同類型對上成交低約4%。

●中原王春江稱，荃灣區7月累錄約30宗二手買賣，按月跌約四成，荃灣綠楊新邨Q座中高層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，減價62萬元，以638萬元易手，較日前同類成交低10萬元，呎價約14,146元。

●利嘉閣曾定杰表示，青衣灝景灣5座高層F室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原先開價880萬元，終以815萬元成交，累減65萬元，呎價約15,149元。

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