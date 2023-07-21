美國「酒店之王」警告商業房產危機　恐拖垮數百家銀行

美國利率持續高企，許多投資者對商業地產及銀行業面臨的風險深感擔憂，億萬富翁投資者、人稱「酒店之王」的Starwood Capital Group董事長Barry Sternlicht警告，商業地產行業正處於「五級颶風」之中，整個行業都籠罩在一片黑暗之中。

他說︰「你可能會看到400或500家銀行倒閉，這些銀行將不得不出售(持有的房地產)。這也將是一個很好的機會。」他認為商業房地產市場可能會出現巨震，屆時將會是入市時機。

根據他的說法，現在的融資成本更高，也更難獲得貸款。擁有浮動利率貸款的房東面臨着更高的債務還款額。在遠程辦公崛起的時代，寫字樓的空缺愈來愈多，但對公寓、倉庫、酒店等其他類型房產的需求目前依然強勁。這種強勁在經濟衰退中可能會發生變化。

與此同時，緊縮的信貸環境使開發商啟動項目或為現有建築再融資變得更加困難。斯特恩利特稱，近期，Starwood Capital Group曾向33家銀行尋求一筆小型房產貸款，但只收到兩家銀行的報價。

回望過去，Starwood Capital Group在金融危機之後也達成了一些交易，其中包括與其他投資者一起以27億美元從美國聯邦存款保險公司(FDIC)手中收購Corus銀行的部分資產。